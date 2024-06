Wieder eingefangen Luchs im Nationalpark Harz flieht nach Einzug

07. Juni 2024, 13:23 Uhr

Im Harz leben längst wieder Luchse. Damit sich die Tiere künftig auch in anderen Regionen ansiedeln, macht der Nationalpark bei einem internationalen Zuchtprogramm mit. Dafür ist am Donnerstag ein Luchs aus dem Tiergarten Nürnberg in ein Gehege im Harz eingezogen – und direkt wieder ausgebüxt.