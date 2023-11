Ehemalige und aktive Ärzte hatten daraufhin einen offenen Brief an den Landrat geschrieben und sich davon distanziert, für den gescheiterten Umzug mitverantwortlich gewesen zu sein . Ihrer Meinung nach sind die Träger und auch die Politik Schuld an der finanziellen Schieflage der Lungenklinik Ballenstedt. Wie die ehemalige Ärztliche Direktorin Kathrin Conrad MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sind beispielsweise Doppelstrukturen nicht abgebaut worden.

Das heißt: Am Harzklinikum in Wernigerode sind demnach 600 Lungenpatienten pro Jahr behandelt worden, obwohl mit Ballenstedt bereits ein Standort für diese Art der Versorgung vorhanden sei. Hätte man das bereits vor Jahren geändert, wäre die Auslastung in Ballenstedt eine andere gewesen, so Conrad. Auch ein nachweislich seriöses Kaufinteresse im vergangenen Dezember sei ignoriert worden.