Viele Kliniken in Deutschland haben momentan finanzielle Sorgen. Allein in Sachsen-Anhalt liegt das aktuelle Minus aller Kliniken bei 279 Millionen Euro. Auch das Harzklinikum mit seinen Kliniken in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg sowie der Lungenklinik Ballenstedt haben mit den Folgen der Inflation zu kämpfen. Der Landkreis Harz hat dem Klinikum deshalb nun ein Darlehen in Höhe von 6,5 Millionen Euro noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Das hatte Landrat und Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski (CDU) am Mittwochabend bei der Kreistagssitzung in Halberstadt mitgeteilt. Mit der einmaligen Unterstützung solle die Zahlungsfähigkeit des Klinikums gesichert werden.