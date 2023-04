Urteil Lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an Rentnerin in Wegeleben

Etwa elf Jahre nach dem Mord an einer Rentnerin in Wegeleben im Landkreis Harz ist am Donnerstag das Urteil gefällt worden. Der 35-Jährige Angeklagte muss lebenslang ins Gefängnis. DNA-Analysen hatten die Ermittler erst vergangenes Jahr auf seine Spur gebracht.