In Sachen Stadtentwicklung will künftig auch die Jugend mitmischen. Am Fallstein-Gymnasium gründen Schüler der 9. Klasse gerade ein Jugendparlament mit dem Ziel, die Sicht und Ideen der Jugend in den Stadtrat einbringen zu können. Schülerin Greta etwa meint: "Wir Jugendliche wissen genau, was wir wollen. Das weiß der Bürgermeister aber nicht." Ihr Mitschüler Maddox fügt hinzu: "Man möchte natürlich, dass die Leute in Deutschland über diese Fachwerkstadt Bescheid wissen. So muss man natürlich erstmal was darüber lernen. Dann kann man das auch anderen Leuten mitteilen und die Stadt ein bisschen bekannter machen und auch die Schönheit der Stadt zeigen."