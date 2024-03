Der Harzer Tourismusverband feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen . Neben den vielen überregionalen Besuchern will er auch bei den Einheimischen präsenter werden.

Verbandschefin Carola Schmidt sagte: "Es gibt in Goslar zum Beispiel das Bettgeflüster, wo in Zeiten, wenn nicht so viele Gäste da sind, die einheimische Bevölkerung auch mal für kleines Geld in den eigenen Hotelbetten schlafen kann." Zudem solle es Sonderführungen geben, damit auch Einheimische von der Angebotsstruktur profitieren können, die sonst nur Gästen vorbehalten ist.