Den Einfluss des schlechten Waldzustandes sieht er indes kritisch. Das Thema sei nicht in den Köpfen der Menschen, wenn sie Buchungsentscheidungen treffen würden, aber auch in seinem Unternehmen träfen viele Rückmeldungen zu dem Thema ein. Die meisten Urlauberinnen und Urlauber hätten eine Vorstellung von ihrem Urlaubsziel. Wenn das nicht mit dem Erlebten übereinstimme, wenn dann der Wald nicht mehr so sei, wie man sich das vorgestellt habe, dann, so Schmidt, mag das Auswirkungen haben.

Der schlechte Zustand der Wälder könnte negative Auswirkungen auf den Tourismus haben. Bislang sei dies aber noch nicht der Fall. Bildrechte: dpa