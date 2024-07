Dass die Unternehmerin zurück in ihre Heimatstadt gezogen ist, macht sie zur Ausnahme. Zu einer wichtigen. Denn: Sachsen-Anhalt fehlt es an jungen Frauen. 2020 kamen bei den 20- bis 29-Jährigen rein rechnerisch 115 Männer auf 100 Frauen.

Der Frauenmangel ist eines von vielen demografischen Problemen von ländlichen Regionen Ostdeutschlands, die in der Summe einen Teufelskreis in Bewegung setzen: Die Regionen werden unattraktiver, die Versorgung vor Ort wird schlechter, dann ziehen noch mehr Menschen weg, die Situation verschärft sich. Dass junge Frauen wie Luise Scheepens zurückkommen und dann auch noch ein Unternehmen vor Ort aufbauen, ist für das Land ein absoluter Glücksgriff.

Neu anfangen in der Großstadt

Scheepens ist im Harz aufgewachsen, sie sieht sich selbst als Harzerin. "Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche", sagt sie. Es sei "superschön" gewesen, in Quedlinburg aufzuwachsen: "Das Schloss um die Ecke und alles atmet Geschichte." Schon als Kind habe sie die Sagen um die Region verschlungen.

Trotzdem: Nach dem Abitur ist Luise Scheepens nach Potsdam gezogen. "Ich musste erstmal raus", erzählt sie. "Damals war mein Gefühl vor allem, dass hier nichts los ist." Sie habe Distanz zu dem Bekannten gewollt, eine Herausforderung. Also habe sie mit 19 angefangen, in Potsdam Kommunikationsdesign zu studieren. Es sei ein befreiendes Gefühl gewesen, in die Großstadt zu ziehen. In der Kleinstadt kenne man sich. Wenn sie in einen Laden gegangen sei, habe man sie gegrüßt, sie gekannt als "die Tochter von".

Anders in Potsdam: "Dort gehst du auf die Straße und niemand kennt dich und du hast das Gefühl, Mensch, jetzt kannst du für dich noch einmal ganz neu anfangen." Dazu seien die Möglichkeiten in der Großstadt gekommen, die sie sehr genossen habe: "Hier hätte man lange nach einem Linolschnitt-Workshop oder einer Buchdruckwerkstatt suchen müssen, an der Uni habe ich das alles gefunden."

Mit ihren Beweggründen, den ländlichen Raum zu verlassen, ist Luise Scheepens nicht alleine. So hat eine Studie aus Görlitz 2016 gezeigt, dass Frauen das kulturelle Angebot im ländlichen Raum stärker fehle als Männern. Frauen fühlen sich außerdem stärker von schlechter schlechter Infrastruktur eingeschränkt und wagen im Schnitt eher als Männer den Schritt, tatsächlich zu gehen.

Ausbrechen aus dem Hamburger Hamsterrad

Von der Zeit nach der Schule sagt Luise Scheepens, es sei ihre "Sturm und Drang"-Zeit gewesen. Sie habe sich ausprobieren wollen, reisen. Ein halbes Jahr habe sie in Australien gelebt und in einer Kunstgalerie in Perth gearbeitet. Nach dem Studium in Potsdam zog Luise Scheepens nach Hamburg für einen Job bei einer renommierten Werbeagentur. Als Großstadt in Westdeutschland hat Hamburg das Problem mit dem Frauenmangel nicht. Auf 100 Frauen kommen in der Stadt knapp unter 100 Männer.

In Hamburg fügten sich dann die Puzzleteile ihres jetzigen Lebens zusammen. Denn in der Agentur lernte die Harzerin Gjis Scheepens kennen, mit dem sie jetzt verheiratet ist. Und dort fanden beide auch die Motivation, ihr Leben zu veändern. Denn: Während die Arbeit in der Werbeagentur zu Anfang vor allem ein Abenteuer war, stellte sich für beide früher oder später heraus, dass sie so nicht leben wollten. "Ich war damals Art Director und er war Texter", erzählt Luise Scheepens, "und es war viel Arbeit. Richtig viel Arbeit." Sie hätten zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und das oft an mehr als fünf Tagen in der Woche. Das sei ihre Motivation gewesen, "rauszukommen".

Und so begann das Paar, an Ideen für ein eigenes Unternehmen zu feilen. Von Naturkosmetik über Wein und Emaille sei alles dabei gewesen. Bis ihr Mann ihr zum 28. Geburtstag eine selbstgegossene Kerze geschenkt habe. "Ich habe mich voll gefreut. Da wussten wir: Das ist es!" Die Idee für das eigene Produkt war geboren. Was allerdings fehlte: Platz. "Irgendwann sah unsere kleine Wohnung in Hamburg eher aus wie ein Lager, voller Kisten und Kartons von all unseren Experimenten", erinnert sich die Unternehmerin.

Ein zusätzlicher Raum war im teuren Hamburg allerdings schwer zu finden: "Irgendwann haben wir uns etwas auf einem stillgelegten Bahnhof angeschaut, so ein ehemaliger Kloraum, vielleicht fünf Quadratmeter für 500 Euro im Monat." Da habe es dann Klick gemacht, erzählt Scheepens. Sie hätten sich gefragt, ob sie wirklich in Hamburg bleiben müssten – oder ob es nicht vielleicht doch besser wäre, zu gehen.

Alle Wege führen nach Quedlinburg

Dabei stand Quedlinburg allerdings nicht von Anfang an oben auf der Liste. "Wir haben uns langsam an Quedlinburg herangetastet", sagt Luise Scheepens lächelnd. Zuerst hätten sie sich ein Haus in Leipzig angesehen. Dann eins in Teuchern. Und schließlich eins in Osterwieck. Sie sei es gewesen, die sich zuerst gegen Quedlinburg gesträubt habe, gibt sie zu: "Ich habe so ein bisschen gedacht: Wieder zurückgehen in dieses kleine Nest – wirklich?"

Mittlerweile ist die junge Frau allerdings begeistert von ihrer neuen alten Heimat. Nicht nur, weil hier ihre Eltern wohnen und die Kinder mit viel Grün und weniger lautem Straßenverkehr aufwachsen können. Sie sagt: "Die historischen Persönlichkeiten der Stadt, die Sagenwelt des Harzes.. Quedlinburg hat einfach eine Strahlkraft, die ihresgleichen sucht im Harz." Sie hätten sich auch Häuser in kleineren Dörfern in der Region angeschaut. Und dabei festgestellt: Für sie ist das keine Option. "Da geht man die Straße lang und da ist nichts los, da passiert einfach nichts. Das war nicht tragbar für uns."