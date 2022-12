Rückkehrertag auch in anderen Städten Auch in anderen Regionen in Sachsen-Anhalt fand am 27. Dezember ein Rückkehrertag statt. Zahlreiche Firmen präsentierten sich unter anderem in Bitterfeld-Wolfen, Dessau-Roßlau, Köthen, Staßfurt, Stendal und Wittenberg. Die Wirtschaft im Land versucht so, neue Arbeitskräfte zu finden. Unternehmen und Einrichtungen bieten seit Jahren in lockerer Atmosphäre offene Stellen für Berufspendler und aus der Heimat Weggezogene an. Im Süden fiel der Rückkehrertag vielerorts aus. Doch das "WelcomeCenter" bot landesweit ein Online-Treffen an. In Halle wird es im Februar eine Rückkehrermesse geben.