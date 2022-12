Hotelumbau in Stendal In einem ehemaligen Hotel wird jetzt fürs Pflegeheim geübt

In der Pflege werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Nun sollen in einer neuen Ausbildung Jugendliche mit Lerndefiziten auf die Arbeit in einem Pflegeheim vorbereitet werden. Das Berufsbildungswerk nutzt dafür ein ehemaliges Hotel. Es stand lange leer.