Der Rundfunk-Jugendchor tritt am 10. Dezember ab 16 Uhr im Konzerthaus Liebfrauen in Wernigerode auf. Restkarten gibt es an der Tageskasse. Das Konzert am 11. Dezember in Wernigerode ist bereits ausverkauft. Für ein weiteres Konzert am Montag, 12. Dezember, gibt es noch Karten.