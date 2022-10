Bei den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) tritt am 7. November der Winterfahrplan in Kraft. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Fahrplan gilt bis zum 31. März 2022 und ist mit Einschränkungen für Fahrgäste verbunden, besonders im November. Wie bereits in den Vorjahren, nutzt die HSB auch diesen Herbst für Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Fahrzeugen. Dafür sperrt das Unternehmen Teile seines Streckennetzes.