Wärmere Temperaturen – nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Deutschland – haben dafür gesorgt, dass in den letzten Jahrzehnten weniger Schnee fällt und auch schneller wieder wegschmilzt. Besonders sind Rückgänge bei der Schneemenge in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren in tieferen Lagen zu beobachten. In höheren Lagen über 800 Meter sind bislang kaum Änderungen sichtbar. Modellrechnungen aus der Klimaforschung deuten aber darauf hin, dass die Winterniederschläge in Zukunft häufiger als Regen und nicht als Schnee fallen werden.