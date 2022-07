Lob für die Idee kommt vom Umweltbundesamt. Laut Umweltamtpräsident, Dirk Messner, stehe zwar grundsätzlich ein "fundamentaler Umbau" der Wirtschaft bevor, "wenn wir Klimaschutz aber nur als Zumutung organisieren, werden wir das nicht schaffen", so Messner weiter. Ein derart umfangreicher Kongress sei in Deutschland einmalig.

Messner betonte insbesondere die Rolle der Kommunalpolitik, sagte: "Menschen verlieben sich in gute Städte, nicht in CO2-Preise." Sachsen-Anhalt solle zudem an seine Erfolge an seine Fortschritte beim Ausbau von Windenergie und Photovoltaik anknüpfen.