Wenn der Herbst Einzug gehalten hat und der Winter seine Fühler ausstreckt, tanzen in Thale ausnahmsweise keine Hexen , sondern Spezialisten für Seilbahnen. Zum Ende eines jeden Jahres stehen Wartungsarbeiten an und die Gondeln still. Dann kuscheln sich die Kabinen dicht an dicht in der Garage – also der Bergstation auf der "Hexe".

Bildrechte: MDR/ Swen Wudtke

In diesem Jahr ist sie aber etwas Besonderes: Die Seil-Führungsrollen an den Stützen werden demontiert, zerlegt, Verschleißteile gegen neue ausgetauscht und mit einem Kran wieder montiert. "An den Stützen an der Talstation war das vergleichsweise ein Kinderspiel", schmunzelt Niewerth am Fuße der Stütze 4, unterhalb der Bergstation.



Dieser über 30 Meter hohe Stahlmast neigt bewusst aus dem Lot, fest verankert im Harzer Granit – gleich neben dem markanten Dr.-Ernst-Wachler-Felsen. Ein Autokran hat hier keine Chance, selbst das Stromaggregat für die Seilwinde musste durch unwegsames Gelände zu Fuß herangeschafft werden.



Vor ein paar Tagen war Thomas Niewerth mit seinen Kollegen und bei heftigen Sturmböen auf die Stütze geklettert, um die gewarteten Rollen wieder zu montieren. Der Experte spricht von einer Rollenbatterie: "Eine Trägereinheit mit 12 Rollen und mehr als drei Tonnen Gesamtgewicht." Diesmal bleibt er am Boden, als das Stromaggregat rattert und die Seilwinde surrt, um die zweite Rollenbatterie in die Höhe zu hieven. "Die Jungs sind voll konzentriert, jeder Handgriff muss sitzen", blickt Niewerth empor zur Stützenspitze.