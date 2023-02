Nach zwei Taten Zwei Überfälle: Polizei verstärkt Streifen vor Supermärkten in Dessau

Hauptinhalt

Vor Supermärkten in Dessau-Roßlau will die Polizei verstärkt auf Streife gehen, auch in zivil. Die Beamten reagieren damit auf zwei Überfälle in den vergangenen Tagen. Bei einem war auch ein Kunde verletzt worden.