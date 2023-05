Am Flughafen Leipzig/Halle sollen künftig Löschflugzeuge stationiert werden. Wie Kersten Tessmann von der "Deutschen Luft Brand Bekämpfung" gGmbH (DLBB) MDR SACHSEN-ANHALT am Montag sagte, hat sich der größte mitteldeutsche Flughafen gegen den Flughafen Braunschweig in Niedersachsen durchsetzen können.