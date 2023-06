Fünf Mal hat es in den vergangenen zwei Wochen im Harz bereits gebrannt. Das bisher größte Feuer des Jahres am Königsberg bei Schierke am Brocken haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW am Montag gelöscht. Der Leiter des Nationalparks Harz, Roland Pietsch, zieht nach dem erfolgreichen Löscheinsatz ein positives Fazit: "Das Flugzeug vom Landkreis Harz konnte sehr schnell eingesetzt werden. Mein Eindruck – ich war auch schnell wieder an der Brandstelle – ist, dass das viel geholfen hat. Denn die Flammen waren gerade die ersten Stunden sehr hoch, weil wir auch Wind hatten."