Die neue Sonderausstellung "Reiternomaden in Europa - Hunnen, Awaren, Ungarn" wurde am 16. Dezember eröffnet. Auf rund 700 Quadratmetern sind etwa 420 Ausstellungsstücke zu sehen. Zeugnisse der Reiternomaden sind Schmuck, Waffen und Alltagsgegenstände. Bis zum 25. Juni 2023 gibt die Schau Einblicke in einen bislang kaum beachteten Teil der europäischen Geschichte. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Museum Schallaburg in Österreich.