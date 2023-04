In Magdeburgs Süden wird seit dem letzten Jahr die Erde immer wieder umgegraben. Grund sind die Arbeiten für die Baustellenfreigabe für Europas größte Industrieinvestition – die Halbleiterfabriken des US-Unternehmens Intel. Nach der Verkündung der Ansiedlung im März 2022 gruben zunächst Naturschützer den Eulenberg um, auf der Suche nach Tieren, die umgesiedelt wurden, wie der Feldhamster. Danach folgte der Kampfmittelbeseitigungsdienst und nun sind die Archäologen um Dr. Susanne Friederichs vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie am Werk. In zwei Abschnitten graben sie in die Tiefe auf der Suche nach Besiedlungsspuren unserer Vorfahren.