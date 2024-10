Die äußeren Bedingungen sind alles andere als gemütlich an diesem Tag. Es nieselt, es ist neblig, und es ist kalt. Alltag derzeit für die rund 30 Archäologen und Grabungshelfer im Wald bei Wernigerode. Zu ihnen gehört auch Lena Neubauer. Sie hockt unter einem roten Regenponcho in einer schlammigen Grube und kratzt und schippt. Zentimeter für Zentimeter legt sie eine Mauer frei.

Scherben von einem Teller und Teile eines Gefäßes habe sie gefunden. "Das ist cool", sagt die 22-jährige Studentin, die aus dem Nachbarort Elbingerode kommt und eigentlich Mathematik und Biologie auf Lehramt studiert. Doch derzeit opfert sie drei Wochen ihrer Semesterferien, um dabei zu helfen, das Kloster Himmelpforte auszugraben.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Die Geschichte des Klosters

Der Name dieses einstigen im Jahr 1253 gegründeten Augustiner-Eremitenkloster ist im Wernigeröder Geschichtsbewusstsein sehr präsent. Eine in Wernigerode sehr bekannte und als Veranstaltungsort genutzte Wiese in der Nähe heißt Himmelpforte. Martin Luther weilte im Jahr 1516 in dem Kloster zum Disput. Doch neun Jahre später wurde das Kloster im Bauernkrieg verwüstet. Am 30. April oder 1. Mai 1525 stürmten und plünderten aufrührerische Bauern und mehrere Bürger der Stadt Wernigerode das Kloster. Als Rädelsführer wurde ein Barbier aus Wernigerode verhaftet und zum Tode verurteilt, kurze Zeit darauf aber begnadigt und aus der Grafschaft verbannt.

Die Ruinen des Klosters wurden erst als Lager für Baumaterial genutzt, überwucherten später und gerieten in Vergessenheit. Am Ende wusste niemand mehr die genaue Lage, erst recht nicht, wie das Kloster aussah. Das habe sich nun geändert, freut sich Grabungsleiter Professor Felix Biermann vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Es sei nun gelungen, alle wesentlichen Elemente des Klosters nachzuweisen, so Biermann. Bei einer einwöchigen Grabungsaktion im vergangenen Jahr die Lage des Klosters und erste Mauern nachgewiesen worden. Spektakulär war damals der Fund von vier Goldmünzen.

Viele Funde in nur drei Wochen

In diesem Jahr nun wurden unter anderem Teile der Kirche freigelegt. "Eine dreischiffige Pfeilerbasilika von wenigstens 40 Metern Länge", so Archäologe Biermann. Besonders bemerkenswert findet er entdeckte Grundmauern, bis zu zwei Meter hoch und teilweise mit Putz versehen, sowie zwei bestens erhaltene verzierte Grabplatten aus dem 15. und frühen 16. Jahrhundert. Eine Grabplatte zeige das Relief einer jungen Frau. Eine Claudia von Königstedt wurde hier im Jahr 1520 bestattet. Die Frau wurde in zeitgenössischer Tracht, mit langem geflochtenem Haar und mit Rosenkranz dargestellt.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Überhaupt wurden bei der in diesem Jahr dreiwöchigen Grabungsaktion zahlreiche Funde gemacht. Reste von Ofenkacheln gehören dazu, auch Buchschließen, Glas- und Keramikscherben, bronzene Schreibgriffel für Wachstafeln sowie Pressblechbeschläge von sakralen Textilien, sogenannten Paramenten.