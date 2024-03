Dass sich Wölfe in bewohnte Gebiete begeben, so das Landesamt für Umweltschutz, sei eher selten, könne aber durchaus vorkommen. "Wölfe orientieren sich an landschaftlichen Strukturen, wie Flüssen, wenn sie in ihnen unbekannte Regionen abwandern. Da die Tiere nicht wissen können, dass auf der eingeschlagenen Strecke eine Ortschaft liegt, kann es passieren, dass sie sich in den Ort verlaufen."