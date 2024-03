Die Polizei hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass in der Stadt und Orten in der Umgebung Sticker aufgetaucht sind, die sich gegen Flüchtlinge oder Israel richten. Andere riefen dazu auf, "aktiv für die Heimat" zu werden. Mehrere Graffiti in Burg hatten demnach etwa einen "Nazi-Kiez" ausgerufen und Adolf Hitler verherrlicht. Die Urheber der Schmierereien bezeichnen sich als "Nationale Sozialisten Burg" oder "Nationale Sozialisten Jerichower Land".