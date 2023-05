Die Autobahn 2 ist am Mittwochvormittag nahe der Anschlussstelle Burg-Ost in Fahrtrichtung Berlin für eine Stunde voll gesperrt worden. Grund ist laut Polizei die Rekonstruktion eines tödlichen Unfalls am Dienstagabend. Um den genauen Hergang rekonstruieren zu können, müssen laut Polizei noch einmal Fotos gemacht werden. Das soll bis etwa 12 Uhr dauern.