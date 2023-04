Der 20 Kilometer lange Stau auf der Autobahn 2 zwischen Ziesar und Burg in Richtung Hannover am Mittwoch soll eine Ausnahme bleiben. Das hat Tino Möhring von der Autobahn GmbH des Bundes MDR SACHSEN-ANHALT gesagt. Als Gründe für den besonders langen Stau am Mittwoch nannte er Markierungsarbeiten und eine Ölspur auf der einspurigen Fahrbahn.