In Sachsen-Anhalt steht bald der erste Storchennachwuchs des Jahres an. Nach Angaben des Storchenhofs Loburg im Jerichower Land brüten seit ungefähr drei Wochen bereits Paare. Mitte Mai sei mit Jungtieren zu rechnen, so Michael Kaatz von der Vogelschutzwarte. Die Brutzeit beträgt etwa einen Monat, anschließend bleibt der Nachwuchs etwa zwei Monate im Nest.