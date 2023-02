Kriminalität Uhren- und Schmuckgeschäft in Gommern ausgeraubt

Nach dem Einbruch in ein Uhren- und Schmuckgeschäft in Gommern im Jerichower Land sind die beiden mutmaßlichen Täter weiter auf der Flucht. Die Männer sollen am Samstag in dem Laden eine Mitarbeiterin niedergeschlagen und wahllos Schmuck gestohlen haben.