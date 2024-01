Autofahrer kommen am Mittwochmorgen bei Burg auf der A2 in Richtung Hannover nicht weiter. Die Autobahn ist dort zwischen Burg-Ost und Burg-Zentrum nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist ein Lkw in einer Baustelle auf einen parkenden Bagger aufgefahren.