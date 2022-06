Abfangjäger der Bundeswehr haben am Donnerstag ein Kleinflugzeug nach Magdeburg begleitet. Wie die Bundeswehr am Freitag mitteilte, hatte die Flugsicherung keinen Kontakt zu dem Flugzeug vom Typ Cirrus SR22 herstellen können. Deshalb seien zwei Eurofighter der Luftwaffe von Rostock-Laage losgeschickt worden, um das Kleinflugzeug zu begleiten. Es sei in Magdeburg dann allerdings nicht zu einer Landung gezwungen worden, weil es zwischenzeitlich gelungen sei, den Funkkontakt wieder herzustellen.