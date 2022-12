Knockout 51 in Eisenach, die Turonen in Saalfeld, die Reichsbürger in Bad Lobenstein - unter anderem diese Razzien waren laut Maier harte Schläge gegen die rechtsextreme Szene. Aber auch die Thüringer Sicherheitsbehörden waren nicht untätig. So seien in diesem Jahr nahezu alle Rechtsrockkonzerte verhindert worden, sagt Maier. Dazu beigetragen hätten die schärferen Auflagen wie Alkoholverbote, Zugang für Journalisten und strikterer Lärmschutz. Dadurch fehle den Organisationen eine wichtige Einnahmequelle. Die Finanzströme müssten weiter gestört werden. Dazu gehöre auch der Drogenhandel, in die Rechtsextremisten laut Maier immer öfter verwickelt sind.