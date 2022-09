Obwohl gerade bundesweit über ein Nachfolgeticket diskutiert wird, sprach sich Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) in der Landtagssitzung am Donnerstag gegen eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets aus. Sie begründete die Entscheidung damit, dass ein solches Ticket jährlich etwa 60 Millionen Euro Mehrkosten für das Land bedeutet würde. Das könne man sich nicht leisten. Bereits jetzt zahle Sachsen-Anhalt jedes Jahr 400 Millionen Euro für den Öffentlichen Nahverkehr.

Ein weiteres Problem ist nach Aussage von Hüskens die fehlende Infrastruktur, besonders in den ländlichen Regionen. Dort sei die Anbindung an Bus und Bahn nicht ausreichend vorhanden. So einen Ausbau könne Sachsen-Anhalt aber nicht alleine finanzieren. Dafür brauche es Unterstützung vom Bund.