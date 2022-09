Die Unternehmen würden keine Gewinne erwirtschaften, vielmehr sei man immer auf Zuschüsse der öffentlichen Hand angewiesen. "Das heißt bei uns in der konkreten Umsetzung, dass auch nicht nur der Bund oder nicht nur die Länder zuständig sind. Man muss sich das bei der Finanzierung vorstellen wie so einen Teller voller Spaghetti – und jeder hat so ein bisschen ein Ende in der Hand. Der Bund, die Länder und auch die Kommunen und Landkreise entscheiden vor Ort über Ticketpreise. Also es ist keine freie unternehmerische Entscheidung der Verkehrsunternehmen", erklärt Wagner.