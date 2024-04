In Magdeburg müssen Bahnreisende und Autofahrer am Sonntag mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV schätzt die Bundespolizei, dass auf dem Hauptbahnhof, dem Bahnhof Neustadt und am Haltepunkt Herrenkrug zischen 9 Uhr und 12:30 Uhr sowie zwischen 15:30 und 19 Uhr besonders viele Menschen unterwegs sein werden. Um eine sichere An- und Abreise der Fans zu gewährleisten, werden laut Bundespolizei vermehrt Beamte vor Ort und in den Zügen sein.