"Fakt ist, dass wir Hamburg hier schlagen wollen und alle Mittel dazu haben", sagte FCM-Torwart Dominik Reimann im Rahmen einer Medienrunde am Mittwoch (10.04.2024). Nach zuletzt elf Gegentoren in drei Spielen hielt der 26-Jährige seinen Kasten in Elversberg endlich wieder sauber. "Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Darauf müssen und können wir aufbauen", forderte Reimann.