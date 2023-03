Mega-Bau im Zentrum Im strömenden Regen: Citytunnel in Magdeburg eröffnet

In Magdeburg ist eine Großbaustelle fertiggestellt: Am Freitag wurde der Citytunnel feierlich eröffnet – im strömenden Regen. Viele Menschen hatten seit Jahren auf diesen Moment gewartet. Interessierte dürfen den Tunnel am Freitag zu Fuß erkunden. Ab Samstag dürfen dann Autos durch den Tunnel fahren. An den Bahnbrücken wird dagegen noch bis in den Sommer hinein gearbeitet.