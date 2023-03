Seit November 2022 wird am Kölner Platz, der zwischen den Gleisen 6 und 7 liegt, gebaut. In den nächsten Schritten sollen laut der Bahn 400 Meter Rohrleitung für Regenwasser in den Boden verlegt sowie eine Hülse für einen Weihnachtsbaum eingelassen werden. Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und Gastronomie sollen künftig bildgebend für den Platz sein. Auch das Verwaltungsgebäude aus Reichsbahnzeiten wird den Plänen nach dafür optisch aufgewertet. Hierhin sollen künftig auch die Ticketschalter stehen. Vor den Bauarbeiten am Citytunnel hatte der Kölner Platz, zu DDR-Zeiten Platz der Volkssolidarität, vor allem als Parkplatz und zur Lagerung von Baumaschinen gedient.