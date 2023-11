Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wegen Bauarbeiten Magdeburger Stadtteil Cracau vom Straßenbahnverkehr abgeschnitten

13. November 2023, 14:03 Uhr

Weil die neue Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg an die Kreuzung am Heumarkt angeschlossen wird, wird der Stadtteil Cracau vom Straßenbahnverkehr abgeschnitten. Ersatzbusse sind seit Montag eingerichtet. Die Arbeiten am östlichen Ende der Kaiser-Otto-Brücke haben auch Auswirkungen für Autofahrer.