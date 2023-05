Die letzte Lücke in der neuen Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg ist geschlossen. Dazu wurden am Mittwoch rund 20 Zentimeter mit Blechen geschlossen. Bereits im April waren die letzten beiden mehr als 50 Tonnen schweren Stahlteile eingehängt und ausgerichtet worden. Dazu mussten auch die riesigen Pylonseile gespannt werden.