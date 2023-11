Weitgehend störungsfreier Verlauf Etwa 300 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Magdeburg

11. November 2023, 14:18 Uhr

An der Pro-Palästina-Demonstration in Magdeburg haben am Freitagnachmittag etwa 300 Menschen teilgenommen. Die Demo verlief insgesamt friedlich. Das Oberwaltungsgericht hatte erst am Freitag die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigt, das das Verbot der Demo aufgehoben hatte.