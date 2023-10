Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Sicherheitsbedenken Jüdische Gemeinde in Dessau sagt Besuchertag am Sonntag ab

26. Oktober 2023, 16:17 Uhr

Wegen des Ausbruchs des Krieges in Israel und damit verbundenen Sicherheitsbedenken ist der Besuchertag in der Weill-Synagoge in Dessau am kommenden Sonntag abgesagt. Der einzige Programmpunkt am Sonntag ist ein Konzert für angemeldete Gäste.