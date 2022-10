Schon länger verfolgt Vereinsmitglied Martin Groß das Projekt der neuen Domglocken. Der Lebensmittelchemiker im Ruhestand ist praktisch im Dom aufgewachsen und kennt nahezu jeden Stein des ehrwürdigen Gebäudes. Zunächst engagierte er sich erfolgreich für die neuen Domorgeln, nun für die Domglocken. Ist das in diesen unruhigen Zeiten nicht eher eine falsche Idee? Groß verneint: "Es ist kein Größenwahn. Alle Kathedralen in Europa, sei es in Frankreich, sei es in England, sind mit einem würdigen Geläut ausgestattet. Der Magdeburger Dom ist es seit vielen Hundert Jahren nicht mehr."