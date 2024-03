Am Karfreitag Elbauenpark Magdeburg: Jubiläumssaison startet mit neuen Attraktionen

27. März 2024, 14:01 Uhr

Der Elbauenpark in Magdeburg startet mit neuen Attraktionen am Karfreitag in die diesjährige Saison. Pittiplatsch wird ebenso eine Rolle spielen wie Hollywood. Den Park gibt es 2024 seit 25 Jahren.