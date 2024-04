Im Sommer wird die Sanierung der Hyparschale im Magdeburger Stadtpark abgeschlossen. Fast 20 Millionen Euro sind dann in das markante Bauwerk direkt neben dem MDR-Landesfunkhaus geflossen. Ab dem nächsten Jahr sollen dort Tagungen und Kongresse stattfinden.

Bis zur Eröffnung am 1. Juli sei noch einiges zu tun, sagte der Geschäftsführer des städtischen Betreibers Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGM), Steffen Schüller. Man sei dennoch optimistisch, pünktlich eröffnen zu können. Ende Juli ist eine Ausstellung eines international bekannten Künstlers geplant. Alle interessierten Magdeburgerinnen und Magdeburger werden so die Möglichkeit haben, das Haus zu besichtigen, so Schüller.