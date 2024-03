Nach jahrelanger Sanierung gibt es jetzt einen Termin zur Wiedereröffnung der Magdeburger Hyparschale. Nach einem Festakt am 20.Juni solle die Veranstaltungshalle ab dem 1.Juli zur öffentlichen Nutzung freigegeben werden, so die Stadt . In Zukunft können hier Kongresse und Veranstaltungen für 200 bis 500 Personen ausgerichtet werden.

Die 1969 errichtete Hyparschale stand fast 20 Jahre leer und steht seit 1990 unter Denkmalschutz. Die Halle wurde nach Plänen des Bauingenieurs Ulrich Müther errichtet. Müther, der so ikonische Bauwerke wie den Teepott in Warnemünde oder das Restaurant Seerose in Potsdam erschaffen hat, hat mit dem Ladenvorbau im ehemaligen RFT-Fachgeschäft im Stadtzentrum oder einem Blumenpavillion in Stadtfeld weitere architektonische Spuren in Magdeburg hinterlassen.