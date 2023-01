Umso dringlicher appelliert Simone Borris in ihrer Begrüßungsrede an die Versammelten: Es gelte, gemeinsam an die Zerstörung Magdeburgs und an die vielen Opfer zu erinnern. Gleichzeitig müsse man an die hetzerischen Gedanken erinnern, die Deutschland in ein faschistisches Regime geführt und diese furchtbare Katastrophe zu verantworten hätten. Auch in diesem Jahr stelle man sich als Stadtgesellschaft wieder auf Demonstrationen von rechten Gruppierungen mit rechtem Gedankengut ein.