Unterkünfte und Betreuung Haseloff warnt wegen hoher Zahl Geflüchteter vor überlasteten Kommunen

In Sachsen-Anhalt kommen weiterhin geflüchtete Menschen aus der Ukraine und anderen Ländern an. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnt, dass Kommunen überlastet werden könnten. Er sagt, man sei an einem Kipppunkt, "wo es bald um die Unterbringung in Provisorien wie Zelten geht."