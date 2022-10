In Magdeburg haben die Umbauarbeiten für den Kölner Platz am Magdeburger Hauptbahnhof begonnen. Am Freitag wurde der erste Spatenstich gesetzt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, soll der Platz bis Sommer 2024 umgestaltet werden – mit Bäumen und Sitzgelegenheiten. Für die Westseite des Platzes seien Fahrradstellplätze vorgesehen. Später sollen auch die Ticketschalter sowie Gastronomie-Angebote an den Platz ziehen. Das nach dem Krieg errichtete Verwaltungsgebäude bleibt erhalten, soll einem Entwurf zufolge optisch aber aufgewertet werden.