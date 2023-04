Um auf das Gelände für die geplante Intel-Chipfabrik in Magdeburg zu gelangen, sind zwei neue Zufahrtsstraßen vorgesehen. Damit sie gebaut werden können, will das Land in Vorkasse gehen. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Demnach wird Sachsen-Anhalt das Vorhaben mit rund 5,5 Millionen Euro vorfinanzieren. Damit werde eine der Voraussetzungen für die Großinvestition in der Landeshauptstadt geschaffen, so die Staatskanzlei.