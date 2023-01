Esfarjani erklärte in dem Interview, man habe jetzt erst einmal das Grundstück gekauft und dafür einen großen Scheck ausgestellt – trotz des wirtschaftlich unsicheren Umfelds. Die Planungen in Sachsen-Anhalt und vor allem in Magdeburg liefen sehr gut. Wörtlich sagte Esfarjani: "Wir sind immer wieder von dem schnellen Tempo in der Stadt überrascht."