Im Vergleich zu anderen Städten ist die Wohnungsmarktlage in Magdeburg aktuell entspannt, wie mehrere Wohnungsbaugenossenschaften MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten. Laut der WOBAU gilt das sowohl für die Anzahl der freien Wohnungen als auch die Höhe der Mieten.

Mirko Stage ist Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg. Bildrechte: MDR/Marco Starkloff

Mirko Stage, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg, sieht es etwas kritischer: "Insbesondere im Bereich der niedrigen und mittleren Mieten ist in vielen Stadtteilen der Markt wie leergefegt", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT. Der stabile Wohnungsmarkt-Zustand in Magdeburg sei seit 2021 in Bewegung, ergänzt er. Aktuell hat der Vorsitzende den Eindruck, dass sich der Wohnungsmarkt auf einen Kippunkt zubewege. "Teilweise gibt es bei den Vermietern lange Wartelisten", sagt er.